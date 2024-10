O vice-presidente do Chega Pedro Frazão renunciou ao cargo de vereador na Câmara de Santarém para estar mais focado “na Assembleia da República”, onde é deputado, e “na vice-presidência do partido”, disse esta sexta-feira o próprio à agência Lusa.

“Estou focado em servir o país, através do meu mandato aqui no órgão de soberania, na Assembleia da República, e também como vice-presidente da direção nacional do partido. Vivemos alturas muito desafiantes e a meu ver tornou-se incompatível estar nos dois lugares o mesmo tempo e decidi que estava na altura de focar-me a 100% nos órgãos nacionais”, afirmou.

Os mesmos motivos constam de um comunicado, a que a Lusa teve acesso, que o deputado divulgou para anunciar a sua decisão.

“É por questões do superior interesse de Portugal e a bem da nação, tal como para não deixar em segundo plano aqueles milhares de cidadãos que confiaram o seu voto em mim e no partido Chega, que vos comunico a minha renúncia ao mandato de vereador na Câmara Municipal de Santarém“, lê-se.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No mesmo comunicado, o agora ex-vereador disse ainda que a sua renúncia foi uma decisão alinhada com a Direção Nacional do Chega e com o presidente do partido, André Ventura, sublinhando ainda que, enquanto esteve em funções em Santarém, “foi a única voz de oposição ao acordo de governação local entre PSD e PS”.

“Estou absolutamente grato por tudo o que me foi dado a ver neste mandato, no qual fui a única voz da oposição a um acordo de governo camarário entre o PSD e o PS. Lamento se, por algum momento, não estive à altura do exigido pelos eleitores, mas quero que saibam que dediquei sempre todo o meu ser e toda a minha alma neste bom combate”, referiu.

À Lusa, Pedro Frazão disse que está satisfeito com o trabalho que desenvolveu em Santarém ao longo dos últimos três anos, fazendo referência a diversos assuntos levantados “que tiveram repercussão”, como “a criação de um gabinete anticorrupção” e a “boa utilização dos fundos públicos dos ajustes diretos da câmara”.

Contactado pela Lusa, o presidente da comissão política do Chega em Santarém, José Dotti, disse que a saída do Pedro Frazão vai permitir criar uma “candidatura forte” para as próximas autárquicas, com objetivo de conquistar a Câmara de Santarém.

“Mais do que o passado, eu tenho de me preocupar com o futuro. Esta saída vai permitir criar uma candidatura forte (…) e já estamos a preparar a campanha para 2025, onde o nosso objetivo é lutar pela Câmara de Santarém”.

Com esta decisão, a número dois do partido em Santarém, Manuela Estêvão, vai assumir o lugar de Pedro Frazão até ao final do mandato.