Um homem, de 59 anos, ficou em prisão domiciliária, por estar “fortemente indiciado” da prática do crime de violência doméstica contra a sua ex-companheira, em Ponta Delgada, nos Açores, anunciou esta sexta-feira a PSP.

Segundo o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) nos Açores, o suspeito já tinha sido detido pelas autoridades, por alegadamente ter agredido a vítima com uma arma de fogo.

Na altura ficou sujeito “às medidas de coação de proibição de todo e qualquer contacto e ainda de se aproximar da ofendida”, tendo em conta “o perigo existente para a integridade da vítima”, de acordo com um comunicado da PSP.

No entanto, na sequência da monitorização efetuada pela PSP “foram, novamente, recolhidos elementos de prova que apontavam para novas condutas ilícitas do suspeito contra a vítima, desrespeitando as obrigações a que se encontrava sujeito”, o que culminou com uma nova detenção do homem.

Após primeiro interrogatório judicial perante a autoridade judiciária, o arguido, “reincidente neste crime”, ficou com a medida de “prisão domiciliária”.

O Comando Regional dos Açores da PSP sublinha a importância da monitorização desenvolvida durante a fase de investigação, porque “foi possível, em tempo oportuno”, fazer “uma adequada avaliação do risco que recaía sobre a vítima de violência doméstica”, intervindo de “forma eficiente e eficaz” para garantir a segurança e proteção da mulher.