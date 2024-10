Um apagão generalizado deixou Cuba às escuras e milhões de pessoas sem eletricidade esta sexta-feira. As autoridades decretaram uma “situação de emergência energética” e garantem estar a dedicar toda a sua atenção a resolver a situação “altamente sensível” para o país.

A quinta-feira já tinha sido marcada por vários apagões severos no país, com a Unión Eléctrica, a companhia elétrica estatal, a confirmar que mais de metade dos cubanos estavam sem eletricidade. O governo viu-se obrigado a fechar escolas e indústrias não essenciais e a enviar os funcionários públicos para casa, numa tentativa de manter as luzes ligadas durante os apagões.

Já esta sexta-feira, pelas 11h locais, a central energética Antonio Guiteras, a maior e mais eficiente do país, ficou offline, provocando uma falha total na rede do país, segundo revelou o Ministério da Energia. As autoridades não revelaram, porém, o que estará na origem da quebra.

Tras la salida imprevista de la CTE Antonio Guiteras, a las 11 de mañana de hoy se produjo la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. La Unión Eléctrica trabaja en su restablecimiento. — Ministerio de Energía y Minas de Cuba ???????? (@EnergiaMinasCub) October 18, 2024

O primeiro-ministro cubano, Manuel Marrero, chegou a dizer ainda na quinta-feira que o agravamento dos apagões nas últimas semanas se devia à conjugação de três fatores: infraestruturas deterioradas, escassez de combustível e procura crescente. “A falta de combustível é o principal fator”, destacou numa declaração televisiva, segundo o jornal El País.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O governo cubano também responsabilizou o embargo comercial dos Estados Unidos e as sanções introduzidas durante a presidência de Donald Trump pelas dificuldades em adquirir combustível e peças necessárias para operar as suas centrais. “O complexo cenário é provocado principalmente pela intensificação da guerra económica e financeira e da perseguição energética dos Estados Unidos”, escreveu o Presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, numa publicação na rede social X (antigo Twitter). Uma acusação que um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos já veio negar.

El complejo escenario por el que transitamos tiene su causa principal en el arreciamiento de la guerra económica y persecución financiera y energética de Estados Unidos, lo que dificulta la importación de combustible y otros recursos necesarios para esa industria. 2/2 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 17, 2024

As autoridades cubanas garantem estar a tomar todas as medidas para tentar restaurar a eletricidade. “Não descansaremos até que [a energia] seja restaurada”, prometeu Miguel Diaz-Canel.