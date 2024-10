Tidjany Touré, aos 59 minutos, e Jorge Aguirre, aos 66, decidiram o desafio a favor dos minhotos, que ocupam a nona posição na I Liga, diante do atual líder da Série B da Liga 3, num confronto com história entre duas equipas ligadas pelo famoso ‘caso Mateus’.

O conjunto de Barcelos apresentou-se no Estádio do Restelo com seis alterações, face ao triunfo caseiro com o Estrela da Amadora, antes da paragem para os compromissos das seleções nacionais, num ataque renovado e novidades na baliza e na lateral-direita.

Por outro lado, o Belenenses operou um total de três alterações, numa partida em que equilibrou forças na primeira parte, com oportunidades de parte a parte e os ‘azuis’ a causar algum perigo, embora a igualdade, sem golos, tenha persistido até ao intervalo.

Num Restelo pouco preenchido numa manhã de sábado, os tentos apareceram após o período de descanso, com o Gil Vicente a mostrar argumentos de primodivisionário e a resolver o jogo em pouco tempo, com Tidjany Touré a fazer o primeiro, aos 59 minutos.

O francês já tinha ameaçado poucos minutos antes, mas, à segunda, logrou mesmo, de fora da área, um golo de belo efeito, que antecedeu o de Jorge Aguirre, aos 66, com o remate de primeira a impedir alguma reação do Belenenses, resignado com o desaire.

Marcadores:

0-1, Tidjany Touré, 59 minutos.

0-2, Jorge Aguirre, 66.

Equipas:

Belenenses: David Grilo, Diogo Brasido, Romário Carvalho, Gabriel Passos, Gonçalo Maria, Cuca (Danny Tavares, 68), Tiago Morgado, Midana Sambú (Ekanga Ondoa, 68), Xavi Fernandes (Diogo Leitão, 65), Tiago Moninhas (José Varela, 68) e Rodrigo Pereira (Baba Zakari, 79).

(Suplentes: Tiago Neto, Nuno Tomás, Rodrigo Domingues, Danny Tavares, Diogo Leitão, José Varela, Rodrigo Conceição, Ekanga Ondoa e Baba Zakari).

Treinador: José Sousa.

Gil Vicente: Brian Araújo, Jonathan Mutombo, Jonathan Buatu, Rúben Fernandes, Sandro Cruz, Jesús Castillo, Santi García, Diego Collado, João Teixeira (Kanya Fujimoto, 73), Tidjany Touré e Jorge Aguirre (Cauê dos Santos, 73).

(Suplentes: Milos Gordic, Marvin Elimbi, Kazu, Mory Gbane, Kanya Fujimoto, Félix Correia, Jordi Mboula, Pablo Felipe e Cauê dos Santos).

Treinador: Bruno Pinheiro.

Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Cuca (09), Santi García (63), Romário Carvalho (81) e Baba Zakari (84).

Assistência: Cerca de 750 espetadores.