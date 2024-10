Um homem morreu esta sexta-feira na sequência do despiste do veículo que conduzia e depois de alegadamente ter sido ferido numa desavença com outro homem, em Elvas, no distrito de Portalegre, disse fonte da PSP.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o acidente ocorreu cerca das 18h45, na zona da Boa Fé, naquela cidade alentejana, tendo o veículo ligeiro, conduzido pela vítima, com idade entre os 35 e os 40 anos, embatido num poste de iluminação, que ficou danificado.

O homem foi transportado para o Hospital de Santa Luzia, em Elvas, onde o óbito foi declarado, adiantou.

“Os paramédicos de uma ambulância que prestou socorro ao acidente viram que havia um ferimento na vítima, que não devia ter sido provocado pelo embate do veículo, e no hospital verificaram que o homem tinha um ferimento provocado por objeto cortante“, acrescentou.

A PSP apurou, entretanto, segundo a fonte, que a vítima teria estado envolvida numa desavença com outro homem, considerado o alegado agressor e que fugiu “numa viatura ligeira de passageiros”.

“Esse indivíduo terá sido o alegado autor do ferimento provocado pelo objeto cortante”, acrescentou.

Cerca das 22h00 o presumível agressor ainda não tinha sido capturado.

A Polícia Judiciária foi chamada ao local para investigar o caso.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou que o alerta para o acidente foi dado às 18h46.

Foram mobilizados para o local 12 operacionais dos bombeiros de Elvas, da PSP e da E-Redes, apoiados por cinco veículos, incluindo uma ambulância de Suporte Imediato de Vida, de Elvas.