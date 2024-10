O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apontou o dedo ao “grupo pró-iraniano” xiita Hezbollah pelo ataque com recurso a um drone deste sábado à sua residência privada de férias na zona da Casareia, cidade na costa mediterrânica O líder do executivo acusou a organização islâmica de o tentar “assassinar” a si e à sua mulher, Sarah Netanyahu, mas o casal estava, na altura, noutra casa.

“Cometeram um erro grave”, afirmou em jeito de ameaça Benjamin Netanyahu na sua conta pessoal do X (antigo Twitter), prometendo que este ataque “não vai deter” o Estado de Israel “de continuar a sua guerra contra os inimigos”. O primeiro-ministro mandou ainda uma mensagem ao Irão e aos “seus parceiros do eixo do mal”: “Qualquer um que prejudique os cidadãos do Estado de Israel vai pagar um preço elevado por isso”.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

The attempt by Iran’s proxy Hezbollah to assassinate me and my wife today was a grave mistake.

This will not deter me or the State of Israel from continuing our just war against our enemies in order to secure our future.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 19, 2024