O Real Madrid igualou hoje provisoriamente o FC Barcelona no topo da Liga espanhola de futebol, ao vencer em casa do Celta de Vigo, por 2-1, em jogo da 10.ª jornada.

Com um grande remate de fora da área, o francês Kylian Mbappé inaugurou o marcador aos 20 minutos, mas, após uma excelente jogada coletiva, os galegos empataram pelo sueco Williot Swedberg (51), cabendo ao brasileiro Vinicius Júnior dar o triunfo aos ‘merengues’, aos 66.

O Real Madrid passou a somar 24 pontos, os mesmos do FC Barcelona, que recebe o Sevilha no domingo, e mais sete do que o Atlético de Madrid, que ainda joga em casa com o Leganés, com o Celta de Vigo a seguir em 10.º, com 13.

O Athletic Bilbau subiu provisoriamente ao quarto lugar, com os mesmos 17 pontos do Atlético de Madrid, depois de golear em casa o Espanyol, por 4-1, num encontro em que os irmãos Williams estiveram em destaque.

Logo aos seis minutos, Nico Williams assistiu Dani Vivian para o primeiro golo da partida, antes de Iñaki Williams bisar, aos 28 e 30, ambos a passe de Alex Berenguer, que fez o quarto tento, aos 55, com Alvaro Tejero (90+2) a reduzir para os catalães, que são 15.os, com 10 pontos.

Com o português Rui Silva a titular, o Bétis venceu em casa do Osasuna, por 2-1, ultrapassando o rival de hoje na classificação, com os sevilhanos no sexto posto, com 15 pontos, os mesmos do conjunto de Pamplona, que é sétimo.

O brasileiro Vítor Roque (07 minutos) adiantou os andaluzes, Lucas Torro (59) empatou e o argentino Chimy Ávila (73) deu o triunfo ao Bétis, que terminou a partida reduzido a 10, depois de o brasileiro Natan ter visito o vermelho direto, aos 90+2.

A Real Sociedad somou o quarto encontro consecutivo sem perder, ao vencer em casa do Girona, por 1-0, com Mikel Oyarzabal (44) a dar o triunfo aos bascos, que subiram ao 11.º lugar, com 12 pontos, os mesmos dos catalães, que estão no 13.º posto.