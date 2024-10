Longe vai o tempo em que o FC Porto era surpreendido por uma equipa de um escalão inferior na terceira eliminatória da Taça de Portugal. Pela décima temporada consecutiva, o emblema portista ultrapassou o primeiro jogo na prova rainha, vencendo por dois ou mais golos de diferença e sem sofrer qualquer golo. O adversário foi o Sintrense, do Campeonato de Portugal, e a vitória acabou por premiar a justiça e o que imperou nas quatro linhas, com destaque para os golos de Galeno, Iván Jaime e Tiago Djaló (0-3).

Esta vitória tem particular importância se tivermos em conta que o FC Porto é o atual dominador da competição. Depois de ter vencido nos três últimos anos, a equipa agora comandada por Vítor Bruno procura uma inédita quarta conquista consecutiva. Para já, o treinador que também se estreou na prova este domingo, conseguiu manter a senda vitoriosa, com o 22.º triunfo consecutivo na Taça de Portugal — os azuis e brancos não perdem desde março de 2021 (Sp. Braga, 2-3). Outro dos dados que saltam à vista prende-se com o registo goleador dos portistas: 30 golos em 12 jogos, o que perfaz um saldo positivo de mais 16 tentos face à época passada.

No final do encontro, o técnico dos dragões destacou o triunfo na flash-interview da SportTV e apontou bateria ao jogo com o Hoffenheim, na quinta-feira. “Era importante que os jogadores olhassem para o adversário com o olhar certo. Os jogadores foram muito sérios e isso é o que me deixa mais orgulhoso. Foram muito sérios com momentos de qualidade. Podíamos ter feito mais golos, o adversário encostou-se mais atrás. Mas agora é preparar o jogo de quinta-feira. Foi um dia normal. Lancei-lhes o repto que se calhar muitos dos nossos adeptos aqui em Lisboa não têm possibilidade de se deslocarem com tanta frequência ao Porto e então tínhamos de mostrar seriedade”, assumiu Vítor Bruno.

Mais vitórias consecutivas na Taça ????????:

22 FC Porto (2021 -)

16 Benfica (1979-1982)

13 FC Porto (1976-1978)

13 Sporting (2006-2008) pic.twitter.com/fmTWqg4lOu — Playmaker (@playmaker_PT) October 20, 2024

No panorama individual, Bruno acabou por abordar a estreia de Tiago Djaló, que “estava empolgado”, mas fez apenas o “seu trabalho”. “Tem muita qualidade na saída de bola, mas tem de manter os índices de compromisso com o trabalho. Tem-no feito bem. Foi o primeiro momento competitivo dele e vai ter mais no futuro. Se será já na quinta-feira, não sei. Tem de competir com os outros centrais que também me dão totais garantias. É uma questão de olhar para o perfil dos avançados do adversário e ver quem casa melhor com quem”, disse o treinador.

Relativamente à lesão de Wendell, que saiu ainda na primeira parte, Vítor Bruno disse na RTP que o lateral brasileiro “estava a ter bom rendimento” e saiu apenas por “precaução”, não passando de “um susto”. Já Fábio Vieira, que fez o primeiro jogo a titular neste regresso ao FC Porto, “precisava de um bocadinho de mimo”. “Esta é uma competição muito apelativa, toda a gente gosta muito, queremos chegar à final e, chegando à final, fazer o que fizemos nos últimos três anos”, terminou Bruno.

10.ª época consecutiva em que o FC Porto ultrapassa a 1.ª eliminatória da Taça ???????? – e venceu sempre por 2 ou mais golos de diferença, sem sofrer qualquer golo pic.twitter.com/dE8CRIYRep — Playmaker (@playmaker_PT) October 20, 2024

Quem também passou pela zona de entrevistas rápidas foi Galeno, autor do primeiro golo dos azuis e brancos neste encontro. Em declarações à SportTV, o luso-brasileiro revelou que o objetivo é alcançar a sua “quarta Taça de Portugal” e abordou a transferência falhada para o futebol da Arábia Saudita no último dia da janela de transferências: “Aqui [no FC Porto] é a minha casa. Enquanto cá estiver, vou dar a minha vida. Abraçaram-me, cuidam de mim e só tenho de retribuir dentro do campo”.