“O tema escolhido para assinalar os 10 anos do Folio é “Fronteiras”, anunciou este domingo o presidente da Câmara de Óbidos, Filipe Daniel, explicando que a edição 2025 será “uma reflexão sobre os limites que cruzamos, questionamos e superamos”.

O anúncio foi feito no encerramento do festival que decorreu na vila, do distrito de Leiria, desde o dia 11 e que, segundo o autarca “recebeu mais de 100 mil visitantes”.

A edição, que decorreu sob o tema “Inquietação” e celebrou os 50 anos do 25 de Abril e os 500 anos do nascimento de Luís de Camões, teve um programa que contou com mais de 600 iniciativas em torno do livro e da leitura.

Pelo festival passaram autores nacionais e estrangeiros que participaram em 14 mesas de autor e cerca de uma centena de ilustradores participaram em 24 iniciativas, como oficinas, mesas e lançamentos, concertos e uma feira de autor.

Com curadoria da Fundação Inatel, a Folia levou a Óbidos oito concertos a que se juntaram 13 concertos da Boémia.

O Folio Mais, capítulo do festival anteriormente dinamizado pelo livreiro José Pinho (1953-2023), teve este ano curadoria de Candela Varas e centrou a sua programação em três espaços: a Casa Escrevivência, a Casa Fulgor e a Casa Floresta.

Um Seminário Internacional de Educação, oficinas, lançamento de livros e 27 exposições foram outras das aposta da edição que contou ainda com um “Eco Mercado”, um Planetário e os espaços ‘MyMachine’ e Sustentabilidade.

Entre as novidades da edição, o presidente de Óbidos destacou a oferta de um ‘voucher’ no valor de 20 euros a todos os alunos do concelho para poderem adquirir livros nas livrarias do evento.

Em 2025, o Folio irá decorrer entre os dias 09 a 19 de outubro.

O Folio é organizado pela Câmara de Óbidos, a Empresa Municipal Óbidos Criativa, a Fundação Inatel e a Ler Devagar.