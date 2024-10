Chegámos à reta final. À altura de todas as decisões. A primeira batalha desta caminhada até Abu Dhabi passou pelo Texas, com a realização do Grande Prémio dos Estados Unidos. No circuito das Américas, Max Verstappen (Red Bull) até venceu a primeira batalha, em forma de Sprint, mas acabou por perder o duelo que se realizou horas depois, já que Lando Norris (McLaren) conquistou a pole position depois de um final caótico, que teve George Russell (Mercedes) a despistar-se e a impedir o tricampeão do mundo de responder ao grande rival.

“Na primeira volta perdi bastante tempo na curva 19. Foi uma pena. Sabia que tínhamos outra volta, mas infelizmente não a consegui terminar, caso contrário tínhamos uma boa hipótese. É assim que as coisas são. Ainda estamos na primeira linha, mas havia potencial para sermos primeiros, por isso é muito bom. Na Sprint parecia que estávamos competitivos. Fizemos algumas pequenas alterações no carro que foram boas, por isso espero que isso seja positivo para amanhã [domingo]”, assumiu Verstappen no final da qualificação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Foi uma bela volta. Não conseguia ser muito mais rápido do que fui. Quando se faz uma volta e se sabe que vai ser difícil bater essa volta… dei tudo o que tinha. Era o que precisávamos de fazer. Estivemos em desvantagem durante quase todo o fim de semana. Não tivemos o ritmo dos Ferrari ou dos Red Bull. Por isso, tinha de fazer alguma coisa e hoje [sábado] fiz isso. Foi uma volta fantástica e uma boa maneira de começar a corrida amanhã [domingo]”, disse, por sua vez Norris.

Our two title rivals on the front row ???? Don't miss Sunday's United States Grand Prix ????????#F1 #USGP pic.twitter.com/H2PQNpKgWF — Formula 1 (@F1) October 19, 2024

Deste modo, Max e Lando entraram para a corrida deste domingo separados por 54 pontos, com 172 em disputa e a certeza de que a batalha pelo título de campeão do mundo não ia ficar já decidida. Na segunda linha da grelha partida alinharam os Ferrari de Carlos Sainz e Charles Leclerc, seguidos de Oscar Piastri (McLaren) e Pierre Gasly (Alpine). Russell partiu da via das boxes depois de a Mercedes ter sido forçada a fazer alterações no monolugar. O arranque acabou por trazer uma cambalhota na frente, com Leclerc a subir à liderança depois de Norris e Verstappen se envolverem numa batalha na primeira curva. Ainda na primeira volta, o neerlandês ultrapassou Sainz e subiu ao segundo posto.

Na terceira volta, Lewis Hamilton (Mercedes) perdeu o controlo do monolugar entre as curvas 19 e 20 e acabou na gravilha, obrigando ao seu inédito abandono em solo norte-americano e à entrada do safety car. Com o pelotão reagrupado, o monegasco conservou a primeira posição e conteve os ataques do neerlandês. A vantagem do Ferrari continuou a aumentar e a luta do Red Bull passou a ser com os dois McLaren. Mais atrás, Russell foi penalizado em cinco segundos por uma ultrapassagem irregular a Valtteri Bottas (Kick Sauber) o que levantou alguma polémica, já que a movimentação foi idêntica à de Verstappen na primeira volta.

Max acabou por trocar para os pneus duros na volta 26 e caiu para a quinta posição. Charles respondeu na volta seguinte, mas segurou o pódio, à frente de Sainz, confirmando o undercut da Ferrari ao Red Bull. O líder Norris viria a parar a 24 voltas do fim e caiu para trás de Verstappen. Com Leclerc de novo na liderança, o Red Bull não se conseguiu aproximar do segundo lugar de Sainz e viu os McLaren melhorarem significativamente com os pneus duros e ficarem no seu encalce. A ajudar à festa, um problema no RB20 de Verstappen, detetado pelo engenheiro Gianpiero Lambiase, acabou por dificultar a tarefa.

Com a luta pelo pódio em aberto, a luta entre os dois primeiros do Mundial de pilotos foi intensa, mas terminou com o britânico a sair por cima a quatro voltas do fim, em mais uma movimentação que promete fazer correr muita tinta: Norris atacou, Verstappen defendeu-se ao máximo e os dois saíram de pista, com vantagem para o McLaren. Na última volta acabou por surgir a decisão dos comissários: Norris levou uma penalização de cinco segundos e caiu para quarto. Na frente, Charles Leclerc acabou por assegurar a sua oitava vitória de sempre na Fórmula 1, a terceira em 2024 e a Ferrari comemorou mais uma dobradinha.

No top 10 terminaram ainda Oscar Piastri, George Russell, Sergio Pérez (Red Bull), Nico Hulkenberg (Haas), Liam Lawson (RB) e Franco Colapinto (Williams). Feitas as contas, Max Verstappen aumentou a vantagem no Campeonato do Mundo de pilotos para os 57 pontos, já que tem agora 354 pontos contra os 297 de Lando Norris. A luta pelo segundo lugar está cada vez mais em aberto, pois a vitória permitiu a Charles Leclerc chegar aos 275 pontos. Na próxima semana, a Fórmula 1 ruma ao México.