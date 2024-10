José Sacadura, Luís Santiago Pinto e Thomas Monteiro, cofundadores da Powerdot, operadora de pontos de carregamento de carros elétricos na Europa, são os vencedores da sexta edição do prémio João Vasconcelos — Empreendedor do Ano, uma distinção anual atribuída pela Startup Lisboa em homenagem ao seu primeiro diretor executivo e ex-secretário de Estado da Indústria.

O anúncio do vencedor do prémio João Vasconcelos foi feito esta segunda-feira num evento que decorreu no Cineteatro Capitólio, em Lisboa. O júri que distinguiu os fundadores da Powerdot e que assistiu ao pitch das empresas nomeadas era constituído por Artur Pereira (vice-presidente e diretor para Portugal da Web Summit), Ana Casaca (diretora de inovação da Galp), Gil Azevedo (diretor executivo da Fábrica dos Unicórnios), Jon Fath (CEO da Rauva e vencedor do ano passado), José Vale (diretor de inovação do IAPMEI), Margarida Figueiredo (diretora-geral da Economia e da Inovação da Câmara Municipal de Lisboa) e Miguel Santo Amaro (CEO da Coverflex, que venceu o prémio em 2022).

Gil Azevedo, da Fábrica dos Unicórnios, e Ana Casaca, da Galp, foram os responsáveis por entregar o prémio, numa edição em que existiam também outros quatro nomeados: Fabiana Clemente, da YData; Francisco Rodrigues, da PICadvanced (representado em palco por Guilherme Cabral); João Marques, da Oscar; e Pedro Henriques, da Bridge In.

Ao receber o prémio, José Sacadura agradeceu aos pais, à mulher e aos três filhos, mas também ao restantes fundadores da Powerdot, à sua equipa e aos investidores que “apoiam diariamente [a empresa] na construção de um futuro de mobilidade sustentável”. Saudando que seja preservada a “memória de João Vasconcelos”, o empresário português disse que é “uma honra” ter sido distinguido.

Já Carlos Moedas, que chegou ao Capitólio numa altura em circulava o rumor de que não estaria presente, ao contrário do que aconteceu em edições anteriores, optou por salientar que existem atualmente 15 unicórnios internacionais instalados em Lisboa e por pedir que a cidade portuguesa “continue a ser a capital da inovação, não apenas em 2023, mas todos os anos para ser maior e melhor”. O autarca de Lisboa reconheceu ter tido um dia atarefado, mas disse que não podia deixar de visitar os empreendedores, que são “a maior parte da diversão” do seu trabalho.

Como o meu dia foi tão difícil pensei em vir para aqui para ganhar alguma energia”, afirmou Moedas, que disse sentir-se “muito feliz” quando está rodeado de empreendedores.

José Sacadura, Luís Pinto e Thomas Monteiro sucedem a Jon Fath e Sam Mizrahi, fundadores da Rauva, startup que tem uma aplicação para tornar a gestão de negócios acessível a qualquer pessoa, que no ano passado foram os primeiros empresários estrangeiros a conquistar a distinção.

Durante o evento, promovido pela Fábrica dos Unicórnios de Lisboa com o apoio da Galp, foram ainda entregues outros quatro prémios. Virgílio Bento, fundador e CEO da Sword Health, um dos unicórnios com ADN português, foi distinguido com o prémio Ecossistema pelo “contributo ativo no desenvolvimento e resultados do ecossistema empreendedor português”. No ano passado, o vencedor desta categoria tinha sido Marcelo Lebre, cofundador da Remote.

A Framedrop foi distinguida como a “Startup Mais Promissora”, vencendo o programa de incubação Startup Lisboa da Fábrica dos Unicórnios e recebendo um convite para a feira internacional de startups Slush, que se realiza em Helsínquia, na Finlândia. A Goparity venceu o prémio de “Melhor Startup de Impacto” e a Lampsy foi considerada a “Melhor Startup Universitária”, pelo que receberam, cada uma, um prémio de 2.500 euros.