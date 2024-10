O Papa Francisco pediu este domingo durante a homilia dominical do Angelus o fim das guerras e que se reze pela paz no mundo, referindo entre outras as situações no Médio Oriente e na Ucrânia.

“Continuamos a rezar pelas populações que sofrem devido à guerra: a Palestina martirizada, Israel, Líbano, a Ucrânia martirizada, Sudão, Mianmar“, declarou, dirigindo-se aos fiéis reunidos na praça de São Pedro, no Vaticano, citado pela agência de notícias italiana ANSA.

Segundo a agência noticiosa espanhola EFE, trata-se da primeira vez que o Papa utiliza o adjetivo “martirizado” para se referir aos territórios palestinianos e não apenas à Ucrânia.

Francisco recebeu esta semana uma delegação dirigida pelo ex-primeiro-ministro israelita Ehud Olmert e pelo ex-ministro dos Negócios Estrangeiros da Autoridade Palestiniana Nasser Al-Kidwa, sobrinho do líder histórico Yasser Arafat, que promove um plano de paz para acabar com a guerra na Faixa de Gaza e tentar encontrar uma solução para o conflito israelo-palestiniano.

O Papa também proclamou este domingo 14 pessoas como santos, incluindo os designados “mártires de Damasco”, oito frades franciscanos, sete dos quais espanhóis, que foram assassinados na Síria em 1860, um ano de perseguições e massacres contra os cristãos.