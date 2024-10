O Portugal 2030 (PT 2030) conta com 838 milhões de euros executados e 3.254 milhões de euros aprovados até setembro, de acordo com os últimos dados divulgados.

“Mais de um quarto do fundo aprovado encontra-se executado. A maior parcela de aprovação e de execução pertence ao programa Pessoas 2030, com 2.002 milhões de euros dos 3.254 milhões de euros aprovados e 706 milhões de euros do total de 838 milhões de euros executados”, lê-se numa nota do PT 2030.

Destaca-se o programa Açores 2030, com 58 milhões de euros executados, dos 65 milhões de euros aprovados.

O programa PT 2030 contabiliza 3.631 operações aprovadas até setembro. Estas operações incidem sobre áreas como qualificação inicial, formação superior e avançada, investimento empresarial produtivo, requalificação de adultos, apoios ao emprego, igualdade de acesso a serviços de educação, assistência técnica e infraestrutura ferroviária.

Desde setembro de 2024 e até agosto de 2025 estão programados 390 avisos para a apresentação de candidaturas a lançar pelas autoridades de gestão do Portugal 2030 e do FAMI — Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração.

No período em causa, está prevista a mobilização de mais de 4.700 milhões de euros de fundos europeus nas várias regiões do país. Por programa, o Norte 2030 tem 56 avisos abertos, seguido pelo Centro 2030 (55), pelo Algarve 2030 (47) e pelo Mar 2030 (46). Depois surgem os programas Alentejo 2030 (36), Lisboa 2030 (27), Açores 2030 (17), Sustentável 2030 (16), Compete 2030 (14), Pessoas 2030 (10) e Madeira 2030 (oito). Por último, aparece o PAT 2030 — Programa de Assistência Técnica, com um aviso aberto.

O PT 2030 tem uma dotação de 22.995 milhões de euros até 2027.