O ex-general Prabowo Subianto, com um passado militar controverso, tomou este domingo posse na Indonésia, tornando-se o oitavo Presidente do país asiático.

O antigo ministro da Defesa, que sucede a Joko Widodo, venceu por larga margem a primeira volta das eleições presidenciais, em fevereiro, contra outros dois candidatos.

“Juro que vou desempenhar as funções de Presidente da República da Indonésia da melhor forma possível e da forma mais justa, que vou respeitar a Constituição e que vou aplicar todas as leis e regulamentos da forma mais rigorosa possível”, declarou Prabowo no parlamento.

Prabowo Subianto, 73 anos, tem sido criticado por alegados abusos de direitos humanos em Timor-Leste e na Papua, bem como pela tortura de ativistas pró-democracia, quando era militar.

Antigo comandante das forças especiais envolvidas na invasão de Timor-Leste, em 1975, Prabowo sempre negou as alegações e nunca foi alvo de um processo-crime.

Prabowo candidatou-se pela terceira vez, depois de ter perdido para Joko Widodo, em 2014 e 2019.