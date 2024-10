Depois de muitas semanas em que quase não se falou de outra coisa senão de Orçamento do Estado, o PSD esteve este fim de semana reunido em Braga para um Congresso com menos expectativas e menos mudanças do que se poderia esperar. No discurso de encerramento, Luís Montenegro fez o que se costuma fazer: falou para o país e anunciou novas políticas do Governo, fez promessas. A reação quase unânime das oposições foi que o PSD passou a adotar as bandeiras do Chega. Isto por causa das promessas na área da segurança, da referência à imigração e das aulas de cidadania. Mas será mesmo assim? Depois de ter tentado tudo para ter um acordo com os socialistas, aquilo a que se chama um acordo ao centro, será que o PSD de Montenegro fingiu este fim de semana ser outro PSD? É isto que queremos discutir no Contra-Corrente de hoje.

