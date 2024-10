A Câmara de Arcos de Valdevez lançou esta terça-feira o concurso público para transformar a antiga escola primária de Guilhadeses em residência para estudantes do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), por cerca de um milhão de euros.

De acordo com o anúncio esta terça-feira publicado em Diário da República, o prazo de execução da empreitada, com um preço base de 1.080.000 euros, é de 300 dias e a apresentação de propostas termina no dia 18 de novembro.

Os concorrentes são obrigados a manter as propostas 120 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas.

Em agosto, a autarquia do distrito de Viana do Castelo anunciou que a empreitada prevê a recuperação do edifício existente, mantendo as suas características arquitetónicas e ampliando o seu corpo principal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O projeto contempla a criação de 16 quartos com capacidade para 27 camas distribuídas por cinco quartos individuais (incluindo quarto para pessoas com mobilidade condicionada) e 11 quartos duplos.

Os restantes espaços de apoio estão destinados à copa, sala de refeições, receção, lavandaria, sala de pessoal, sala de convívio, sala de máquinas, duas salas de estudo, gabinete de gestão e segurança e lavandaria.

No ano letivo 2019/2020, o IPVC, através da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), em parceria com a Câmara Municipal, abriu um curso superior no Polo de Arcos de Valdevez, onde já leciona o Curso Técnico Superior Profissional (CTEsP) de manutenção mecânica.

A formação, com cerca de 40 alunos, “funciona em estreita articulação com empresas do setor automóvel a operar na região e com o CiTin, o único Centro de Tecnologia e Inovação, localizado em Arcos de Valdevez”.

As aulas presenciais decorrem nas instalações da ESTG e no polo em Arcos de Valdevez instalado InovArcos — Centro de Inovação e Conhecimento de Arcos de Valdevez.

Segundo o IPVC, o curso “pretende responder às necessidades das empresas na região, não apenas para a reconversão e requalificação dos seus quadros, mas também para promover a formação de novos quadros que necessitem de especialização”.