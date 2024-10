Arroz de cabidela, lapas, posta maronesa e outros destaques do Festival Nacional de Gastronomia de Santarém

O Festival Nacional de Gastronomia de Santarém está de volta à Casa do Campino, na capital ribatejana, para a 43.ª edição. Com o mote “Tradição com Sabor a Futuro”, esta ano, aquele que é um dos maiores festivais gastronómico do país, convida o público a descobrir Santarém enquanto prova Portugal, até dia 27 de outubro. O que há para comer por lá? De norte a sul, e ilhas, são 12 os diferentes restaurantes que celebram a gastronomia.

É pelo mar que se começa. Depois de no ano passado os Açores não terem estado representados no festival, este ano é a Casa de Pasto José do Rego, vinda diretamente de São Miguel, que o faz. Daquelas águas, há lapas à regional com limão, cracas com sabor a mar e polvo, à regional também. Já por terra, não faltam o chouriço, a morcela com ananás, a alcatra e o cabrito. Ainda pelas ilhas, há lapas mais a sul, Do Dia P’ra Noite na Madeira, regadas com limão e a acompanhar o milho frito, a espetada em pau de loureiro, o peixe espada com banana e maracujá e, claro, o bolo do caco. Tudo acompanhado por um copo de Barricas tinto.

Vindos para o continente, o mar continua na Nazaré, com o restaurante Aleluia, o mais antigo daquela vila, a servir os crocantes jaquinzinhos e petingas, o pequenos camarões da Costa, as amêijoas, as zamburinhas e o choco frito à Setúbal. A sul, o Alentejo está representado por Elvas, com as migas de tomate, o cachaço de boi estufado com cenoura e o rabo de boi estufado do Carnalentejana, e por Évora, com o Lampião que só já existe no Festival Nacional de Gastronomia de Santarém. Por cá há 36 anos, Francisca Garcia oferece a sopa de cação, a carne de alguidar, os pézinhos de coentrada, os ovos com espargos, o casadinho de batata — uma sandes de duas rodelas de batata com uma roda de paio no meio — e uma sericaia com ameixa.