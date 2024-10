O contrato de concessão, construção e exploração da futura dessalinizadora do Algarve, que deverá estar construída até finais de 2026, é assinado esta terça-feira em Albufeira na presença do primeiro-ministro, anunciou a Águas do Algarve.

O contrato de adjudicação, que representa um investimento de cerca de 108 milhões de euros, está integrado no Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve, enquadrado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O projeto de construção de uma dessalinizadora no concelho de Albufeira, no distrito de Faro, é uma das medidas de resposta à seca que afeta a região mais a sul de Portugal continental integrada num pacote de medidas lançado pelo anterior Governo.

A infraestrutura terá como capacidade inicial 16 milhões de metros cúbicos (m3), mas a empresa está a projetá-la para que tenha capacidade para tratar até três vezes mais do que esse volume, ou seja até aos 24 milhões m3 de água.

A região do Algarve tem sofrido, ao longo dos últimos anos, ciclos de seca prolongada associada a uma situação de escassez hídrica já considerada estrutural, resultando numa diminuição dos volumes de água armazenada nas várias origens disponíveis.

O consórcio luso-espanhol de empresas que vai construir a dessalinizadora irá também ser responsável pela “exploração do empreendimento por um período de três anos” depois de a obra estar concluída, segundo a Águas do Algarve.

Luís Montenegro é acompanhado na cerimónia de assinatura do contrato por Maria da Graça Carvalho, ministra do Ambiente e Energia, e por Manuel Castro Almeida, ministro-Adjunto e da Coesão Territorial.

A Águas do Algarve é a empresa pública responsável pelo abastecimento de água na região e tem a seu cargo a gestão de infraestruturas como barragens ou Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR).