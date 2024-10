Os portugueses Da Weasel têm a sua presença confirmada na 10.ª edição de 2025 do festival Sol da Caparica para o dia 16 de agosto de 2025.

Também são a primeira banda confirmada na edição de 2025 do festival de Vilar de Mouros, marcada para os dias 21, 22 e 23 de agosto e para o Festival Mar Me Quer em Portimão, no dia 14 de agosto de 2025, revelou esta terça-feira a organização.

A banda regressa a Vilar de Mouros, no concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo, 23 anos depois de ter estado no festival, “numa das únicas três datas confirmadas em 2025 e a única no Norte do país”, descreve a organização, em comunicado.

Na nota de imprensa, o festival indica ainda que os passes de três dias já estão à venda, por 100 euros.

Os Da Weasel, formados há mais de 30 anos em Almada, anunciaram em 2009 uma pausa na carreira, que um ano depois acabaria por se tornar definitiva.

Em julho de 2022, os seis elementos do grupo — Jay, Pacman (que o público agora conhece como Carlão), Virgul, Guilhas, Quaresma e DJ Glue — reuniram-se para um concerto no festival Alive, em Oeiras, assinalando assim o regresso aos palcos, inicialmente previsto para 2020. Em 2023 e este ano, deram vários concertos em festivais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A discografia dos Da Weasel inclui seis álbuns de estúdio, um EP e dois DVD ao vivo, na qual se encontram canções como “Good Bless Johnny”, “Dúia”, “Agora e para sempre (a paixão)”, “Ressaca”, “Dou-lhe com a alma”, “Dialetos de ternura” e “Tás na boa”.

Vilar de Mouros é o nome da aldeia minhota que acolhe o “decano dos festivais de música na Península Ibérica, e que ano após ano tem vindo a revitalizar a relação da região com a cultura”, acrescenta.

“As equipas de produção são compostas maioritariamente por habitantes locais. A preocupação com esta inclusão resulta da vontade de devolver à região a dedicação e o empenho que entregam”, refere ainda o festival.

O primeiro festival de música do país, que ainda esta terça-feira goza da fama do ‘Woodstock à portuguesa’, aconteceu em 1971 em Vilar de Mouros, tendo sofrido um interregno de oito anos, entre 2006 e 2014.

A 1.ª edição, em 1971, lançada pelo médico António Barge, contou com a presença, entre outros, de Elton John e Manfred Mann.