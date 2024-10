A saída de Luís Castro do comando técnico do Al Nassr, há cerca de um mês, acabou por motivar um verdadeiro ponto de viragem no clube saudita. De lá para cá, já com Stefano Pioli, a equipa de Cristiano Ronaldo e companhia somou seis vitórias consecutivas, entre Campeonato e Liga dos Campeões asiática, e demonstrou uma clara subida de rendimento. Esta terça-feira, nesse contexto, procurava chegar ao sétimo triunfo seguido.

Dias depois de uma vitória tirada a ferros contra o Al Shabab de Vítor Pereira, com uma grande penalidade de Cristiano Ronaldo já nos descontos, o Al Nassr deslocava-se ao Dubai para defrontar os iranianos do Esteghlal na terceira jornada da Liga dos Campeões. Para trás, ficava um empate com o Al Shorta e um triunfo contra o Al Rayyan, algo que deixava o clube em posição de apuramento para a próxima fase, mas sem grande margem de manobra para mais escorregadelas.

Tudo numa semana em que, como tantas vezes acontece, Cristiano Ronaldo voltou a ser o protagonista de uma entrevista de um antigo colega de equipa. Em conversa no podcast de Rio Ferdinand, Nemanja Vidic lembrou os tempos passados no balneário do Manchester United com o jogador português e garantiu que este continua e vai continuar a jogar porque “ainda não alcançou o sonho” — embora não tenha clarificado qual é “o sonho”.

“O Cristiano sonhava alto e continua a jogar porque ainda não alcançou o sonho dele. Ele almejou algo tão alto que é muito difícil de alcançar. Para mim, é um dos melhores de sempre. A quantidade de golos que marca há tantos anos neste nível, os golos que marcou em três grandes ligas, Inglaterra, Espanha e Itália. Foi o melhor jogador em cada uma delas. Não há muitos jogadores que consigam fazer isso. Acho que nenhum jogador o tinha feito antes dele”, disse o antigo central sérvio, que tem agora 43 anos.

Esta segunda-feira, Stefano Pioli lançava Sadio Mané, Otávio e Ângelo Gabriel no apoio mais direto a Ronaldo, com Brozovic e Laporte a surgirem também no onze inicial e Talisca a começar no banco. Do outro lado, o destaque ia para o central brasileiro Raphael Silva, que representou o Boavista em 2018/19. A primeira oportunidade do jogo pertenceu a Ronaldo, que rematou de fora de área e ligeiramente ao lado (21′), sendo que o Esteghlal respondeu ainda antes do intervalo com com um pontapé por cima de Masharipov (32′).

No fim da primeira parte, apesar de Ronaldo ter ficado novamente perto do golo nos últimos instantes após combinar com Ângelo Gabriel (42′), o jogo permanecia empatado a zeros. Stefano Pioli mexeu logo ao intervalo, lançando Al Ghannam, Al Hassan e Ali Lajami, mas a segunda parte não trouxe mais ritmo do que a primeira. Talisca entrou a 25 minutos no fim e ficou muito perto de abrir o marcador, com um remate forte de pé esquerdo que Hosseini defendeu para canto (71′), Ronaldo teve outra oportunidade com um pontapé à meia-volta (75′), mas o momento decisivo apareceu já dentro dos últimos 10 minutos.

Na sequência de um canto cobrado na direita, Ronaldo cabeceou ao primeiro poste para uma grande defesa de Hosseini e Laporte, na recarga, atirou de cabeça para abrir o marcador (81′). Até ao fim, Wesley ainda atirou ao poste depois de combinar com Otávio (88′), mas já nada mudou. O Al Nassr venceu o Esteghlal no Dubai, somando a sétima vitória consecutiva e chegando aos sete pontos na primeira fase da Liga dos Campeões asiática, cimentando o lugar na zona de apuramento para a próxima ronda.