A Contraponto Editores está a investigar a divulgação de excertos do livro “Azul até ao fim”, de Jorge Nuno Pinto da Costa, que estão a circular em “vários órgãos de comunicação social”. Em comunicado, a editora lembra que a obra “ainda não foi publicada nem distribuída” e que, por isso, está “em processo de apresentação de queixas-crime” por pirataria.

A editora refere que o livro ainda está “em ambiente controlado – gráfica, armazém e distribuidora”.

A capa de “Azul até ao fim” foi anunciada no domingo à noite pela TVI e o livro só chegará às livrarias a 28 de outubro. A apresentação decorrerá um dia antes, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, num evento aberto ao público.

Algumas das passagens estão a ser partilhadas nas redes sociais. Uma delas diz respeito à decisão de não renovação do contrato com Sérgio Conceição, ainda que mais tarde tenha mudado de ideias.

A Contraponto Editores faz parte do grupo BertrandCírculo. A editora já publicou os três livros anteriores do ex-presidente do FC Porto: “Até ao Mar Azul”, de 2018, “A Chama do Nosso Dragão”, de 2021, e a fotobiografia “Largos Anos têm 14.600 dias “, publicada em 2022.

Pinto da Costa foi presidente do FC Porto durante 42 anos, de 1982 a 2024.