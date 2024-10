Um jovem de 15 anos foi detido na segunda-feira pelas autoridades do estado norte-americano de Washington, suspeito de ter assassinado a tiro cinco pessoas da mesma família — dois adultos e três crianças —, num caso de contornos ainda largamente por esclarecer.

Segundo o The Washington Post, o caso ocorreu em Fall City, no condado de King, nas proximidades da cidade de Seattle, onde na segunda-feira cinco pessoas foram encontradas mortas dentro de uma casa pela polícia — que tinha acorrido ao local na sequência de vários telefonemas para os serviços de emergência que davam conta de um incidente com uma arma de fogo.

O porta-voz da polícia do condado de King, Mike Mellis, confirmou que as vítimas eram dois adultos e três crianças que foram descritas como “jovens adolescentes” e que o caso foi um incidente familiar. Aos jornalistas, Mellis explicou que se tratou de um “incidente de violência doméstica que envolveu não apenas um jovem que está agora num problema significativo como também envolveu armas de fogo”.

Mike Mellis explicou também que a detenção do jovem de 15 anos decorreu “sem resistência”.

Um outro adolescente ficou ferido e foi transportado para o hospital.

Numa declaração adicional por email citada pelo The Washington Post, a polícia do condado de King confirmou que as vítimas eram todas da mesma família, mas não deu mais dados sobre quais as relações de parentesco e sobre a relação com o autor dos disparos. “Como a investigação continua em curso, são para já desconhecidas as causas do incidente”, acrescentou a polícia.

O The Washington Post acrescenta que só este ano já houve 24 assassinatos em massa (com quatro ou mais vítimas mortais) com recurso a armas de fogo.