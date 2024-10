Um homem com “problemas do foro psicológico” provocou ferimentos nos membros superiores a dois agentes da PSP, quando davam cumprimento a um mandado de condução ao hospital de Leiria, informou esta terça-feira a polícia.

Segundo um comunicado do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Leiria, dois agentes da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial estavam, na sexta-feira, a dar cumprimento a um mandado de condução, para avaliação clínico-psiquiátrica, quando o homem, de 62 anos, se tornou agressivo.

“Devido à recusa e resistência do visado”, os polícias “tiveram de recorrer à força física necessária para controlo e condução do cidadão ao serviço de saúde”.

Fonte da PSP de Leiria adiantou à agência Lusa que além de recorrerem à utilização de gás pimenta para ultrapassar a agressividade do homem, os agentes tiveram ainda o reforço de outros dois polícias no apoio, que ajudaram a imobilizar o utente.

“Na sequência desta intervenção, dada a agressividade do indivíduo e recusa em ser transportado ao hospital, [o homem] acabou por agredir os polícias, os quais sofreram ferimentos nos membros superiores“, informa o comunicado.

O mandado de condução, que foi emitido pela Autoridade de Saúde de Leiria, acabou por ser cumprido com sucesso, com o homem a ser conduzido ao serviço de Psiquiatria do hospital de Leiria.

O homem, já “com histórico de episódios que revelam problemas do foro psicológico, foi sujeito a avaliação clínico-psiquiátrica” no hospital de Leiria e acabou por ficar internado para tratamento, no âmbito da Lei de Saúde Mental.