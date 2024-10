Este artigo é da responsabilidade da Norauto

A Norauto Portugal, líder nacional em manutenção automóvel e referência em inovação e excelência no serviço, tem o prazer de anunciar a nomeação de Laurent Billery como o novo diretor-geral da empresa, sucedendo a Jose Luis Barbajosa que ocupou o cargo durante os últimos 6 anos, reforçando a presença da Norauto Portugal no mercado Português.

Com mais de 25 anos de carreira dedicados à Norauto França, Laurent Billery possui uma trajetória exemplar de progressão dentro da empresa, tendo assumido durante este período diversas posições de liderança durante a sua carreira em França, entre as quais se destacam os cargos de diretor de centro, líder regional de mais de 100 centros e líder da oficina móvel. Com isto, acumulou um profundo conhecimento operacional e estratégico, orientado para a gestão de equipas e o seu desenvolvimento, permitindo-lhe reunir um conjunto de elementos-chave essenciais para liderar com sucesso a Norauto Portugal, nos desafios e oportunidades que o setor automóvel oferece.

“Estou extremamente honrado e entusiasmado em assumir este novo desafio na Norauto Portugal e dar continuidade ao excelente trabalho desenvolvido nos últimos anos, sobre a liderança do José Luis Barbajosa. Estou certo de que trabalharemos para continuar a ser a marca nº1 dos portugueses, tanto para os nossos colaboradores quanto para os nossos clientes, através do contínuo desenvolvimento do nosso talento humano e também na busca contínua da inovação e da oferta de soluções duráveis de mobilidade no setor automóvel”, afirmou Laurent Billery que assumiu funções no início de setembro e inicia agora o novo exercício estratégico para a Norauto Portugal.

Sob a liderança de Laurent, a Norauto espera não só continuar a sua trajetória de crescimento e inovação, como também reforçar o seu compromisso com a sustentabilidade e a excelência, consolidando-se cada vez mais como a marca de referência para soluções de mobilidade no mercado português.