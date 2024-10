A notícia apareceu no fim de maio, antes da final da Liga dos Campeões e na antecâmara do Euro 2024. Sabe-se agora que assim foi, entre o fim do Campeonato e o último jogo da carreira pelo Real Madrid, porque ele próprio assim quis: Toni Kroos controlou ao centímetro o timing em que anunciou que iria deixar os relvados e não fechou os olhos a nenhum pormenor.

Pouco mais de três meses depois dos últimos instantes enquanto jogador de futebol, nos quartos de final do Euro 2024 onde a Alemanha foi eliminada por Espanha, o agora antigo médio deu a primeira entrevista como retirado. Ao jornal Marca, explicou que as duas pessoas a quem mais lhe custou anunciar que iria terminar a carreira foram o filho mais velho e Carlo Ancelotti.

“A verdade é que dizer à minha mulher não foi difícil, porque foi uma decisão conjunta. Em casa não foi uma surpresa, porque andávamos a falar disto há meses. Com o meu filho mais velho foi mais difícil, porque eu sei o quanto gostava de me ver na televisão ou no estádio. viveu muitas coisas, esteve em quatro finais da Liga dos Campeões. Custou-lhe muito, sim. E custou-me muito dizer ao Carlo, porque ele estava à espera de que eu continuasse e tínhamos, e temos, uma relação muito boa. Ele foi o meu primeiro treinador aqui e não foi fácil, mas tudo na vida tem um fim”, disse o antigo internacional alemão.

A partir do momento em que decidiu que iria deixar os relvados no Euro 2024, despedindo-se do Real Madrid numa final da Liga dos Campeões que os merengues acabaram por vencer perante o Borussia Dortmund, Toni Kroos começou a montar o plano. Contou a Carlo Ancelotti e ao restante plantel no espaço de dois ou três dias, tornou a decisão pública antes de que algum jornalista se antecipasse e entrou na tal final europeia sem suposições, alegações ou futurologias. Naquele momento, no início de junho, o mundo inteiro já sabia que iria despedir-se do alemão durante o verão.

“Não era fácil. Sabia que o Carlo não ia chatear-se, mas que iria ficar um pouco triste. Também não foi um momento fácil para mim, porque terminava algo que tinha sido muito especial. Tentei escolher um momento bom, um momento fácil… E tive a sorte de termos sido campeões com alguma margem e pensei ‘é agora!’. Porque era o tempo perfeito entre o final do Campeonato e a final da Liga dos Campeões. Teria sido mais difícil se tivéssemos disputado o Campeonato até ao fim, porque não queria que isto fosse tema acima de tudo o resto”, recordou o jogador de 34 anos, que garante que o treinador italiano nem sequer tentou demovê-lo, por saber que seria em vão.

Kroos terminou a carreira depois de uma década inteira no Real Madrid, onde chegou em 2014, tendo cumprido a promessa feita há vários anos — no dia em que deixasse os relvados, seria com a camisola merengue e nunca com a de outro clube. “Acho que os adeptos notaram que a palavra significa alguma coisa. E isso é algo que nos dias de hoje não é normal”, começa por sublinhar. “Muitos jogadores dizem que vão retirar-se aqui e não o fazem. Seja pelo que for, não critico. Mas os adeptos notaram que a minha palavra contava e eu já tinha dito, há seis anos, que iria retirar-me em Madrid. E cumpri. Se fazes isso, os adeptos agradecem e percebem que eu amo o Real Madrid, de verdade”, acrescentou.

Na mesma entrevista, o jogador alemão garantiu ainda que todas as conversas de renovação de contrato duraram “cinco minutos”, que a contratação de Mbappé não interferiu em nada com a decisão de terminar a carreira e que nunca pensou em sair do Real Madrid para qualquer outro clube ao longo dos últimos dez anos. Garante que “trabalha mais” hoje em dia do que até ao final da temporada, entre a fundação que apoia e todos os projetos que abraçou fora dos relvados, e continua a fazer exercício físico todos os dias. E não tem dúvidas na hora de escolher o dia mais bonito de uma década inteira no Santiago Bernabéu.

“É difícil, mas o dia da despedida estará sempre no meu coração. O dia do jogo contra o Betis, já enquanto campeões, foi muito especial. Senti que 85 mil pessoas foram ao Santiago Bernabéu para me ver, para se despedirem de mim. Foi um momento muito bonito. Simples, mas de coração. Nunca vi o momento todo repetido, mas já vi imagens soltas e é impressionante. Ganhei muita coisa, mas vou sempre levar esse momento no coração”, terminou.