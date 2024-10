A Polícia Judiciária participou numa operação na costa marítima da Europa Ocidental em que foram inspecionadas 73 embarcações e efetuadas seis apreensões de droga, num total de 930 quilos de cocaína e 4.950 quilos de haxixe.

Em comunicado esta terça-feira divulgado, a PJ indica que a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia (UCCTE) participou, de 16 de setembro a 15 de outubro, na operação “White Sea IV”, em que foram analisados e acompanhados os movimentos de 525 embarcações, das quais 73 foram alvo de inspeção, resultando na apreensão daquelas elevadas quantidades de drogas.

A “White Sea IV” teve por objetivo o combate ao tráfico de drogas por via marítima, precisa a PJ. Segundo adianta a PJ, as ações operacionais incidiram no Canal da Mancha, no Mar do Norte e em vários portos marítimos europeus, com o empenhamento de autoridades policiais e alfandegárias de 12 países europeus: Portugal, Espanha, França, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Países Baixos, Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia e Polónia.

Esta operação, que contou com a participação e suporte da Europol, da Frontex, do MAOC-N, dos Estados Unidos e de vários oficiais de ligação de autoridades sul americanas destacados na Europa, deu “execução a uma das ações previstas no plano de ação de uma das prioridades EMPACT/European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats, da União Europeia, menciona ainda a PJ.