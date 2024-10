Há muitos, muitos meses que falamos da campanha eleitoral nos Estados Unidos, mas é agora que ela está realmente a entrar na reta final. Os americanos votam sempre na primeira terça-feira de novembro, isto é, daqui por duas semanas. Vai ser, tudo o indica, uma eleição definida por poucos votos e em poucos Estados, mas o que as sondagens mais recentes indicam é que a vantagem que Kamala Harris chegou a ter no verão quase que desapareceu e, neste momento, Donald Trump está à frente em quase todos os Estados onde se vai decidir a eleição. Será mesmo assim? Será mesmo possível que venhamos a ter mais quatro anos de Trump? E o que é que explica esta nova reviravolta nas escolhas políticas dos americanos? É tudo isto que queremos discutir no Contra-Corrente de hoje.

