Barcelona e Bayern. Bayern e Barcelona. O confronto entre os dois gigantes tem sido uma das imagens de marca da Liga dos Campeões nos últimos anos. Espanhóis e alemães são velhos conhecidos e, para além disso, colecionam 11 títulos de campeão europeu, com o saldo a cair ligeiramente para o lado dos bávaros: seis contra cinco. O domínio não se ficava por aí e, nos últimos confrontos entre ambas as equipas, destacavam-se seis triunfos consecutivos da formação de Munique, numa série que incluía a histórica goleada de Lisboa, em 2020 (8-2). Para além disso, o Bayern somava 11 golos nos últimos quatro jogos, sem que o Barcelona conseguisse marcar.

Este encontro foi vivido de forma especial do lado catalão, já que o treinador Hansi Flick e o avançado Robert Lewandowski reencontraram-se com o clube no qual alcançaram vários sucessos e no qual ergueram a Champions no Estádio da Luz. O técnico alemão entrou a todo o gás no comando técnico do Barcelona e levou o clube à liderança de La Liga, ainda que tenha começado a Liga dos Campeões com um desaire frente ao Monaco (fora, 2-1).

“Só estamos a pensar no Bayern, não no Real Madrid. Isso ajuda-nos a dar um passo de cada vez e a não pensar no próximo jogo. O Bayern joga muito bem, tem jogadores extraordinários… é o que toda a gente quer: jogar contra os melhores. Será um jogo extraordinário. Passado? O que importa é o aqui e o agora. Não podemos mudar o que aconteceu no passado, mas podemos mudar o que está para vir. E é claro que queremos vencer o Bayern”, assumiu Flick na antevisão da partida.

Do outro lado estava uma equipa que também lidera o seu Campeonato Nacional, a Bundesliga, e somava três pontos em duas jornadas, depois de ter perdido em casa do Aston Villa (1-0) na última ronda. Privado de Pavlovic para os próximos tempos, Vincent Kompany tinha obrigatoriamente de mexer no seu onze base e João Palhinha era apontado à equipa para atuar ao lado de Joshua Kimmich no duplo pivô do meio-campo.

“Vamos enfrentar um adversário muito complicado, contra uma das equipas mais fortes da Europa. Pessoalmente, pela minha maneira de ser, não faço distinção entre este jogo e os demais. Vivo cada partida intensamente e o próximo jogo sempre é o mais importante. Hansi teve muito sucesso no Bayern e as pessoas ainda falam dele em Munique. Ele significa muito para o clube e suas ideias estão bem definidas. Espero que as nossas também sejam claras amanhã [quarta-feira]. Vamos ver quem leva a melhor”, sublinhou o antigo defesa-central em conferência de imprensa.

Num confronto entre dois adversários do Benfica nesta fase de liga da Liga dos Campeões — os alemães são mesmo o próximo rival —, confirmou-se a titularidade de Palhinha, que acompanhou Raphaël Guerreiro no onze inicial. Os blaugranas entraram a todo o gás e, logo no primeiro minuto, Raphinha aproveitou o espaço concedido pela defesa alemã, isolou-se, ultrapassou Neuer e inaugurou o marcador (1′). A resposta do Bayern foi imediata, Kane empatou, só que o golo acabou anulado pelo VAR (10′). Ainda assim, o internacional inglês viria mesmo a faturar, dando o melhor seguimento a um cruzamento de Gnabry (18′).

Com a igualdade restabelecida, o Barcelona voltou a criar mais perigo no último terço, acabando por voltar para o comando do marcador antes do intervalo, com Fermín a aproveitar uma má abordagem de Kim para assistir Lewandowski que, só com a baliza frente, atirou a contar (36′). O marcador voltou a mexer no primeiro tempo, com Raphinha a voltar a abrir o livro e a finalizar com classe depois de uma grande arrancada da esquerda para o meio (45′). Assim, os espanhóis saíram para o balneário confortavelmente em vantagem.

Na etapa complementar, os catalães voltaram a entrar melhor e, depois de uma perda de bola dos alemães, Lewandowski e Raphinha não se entenderam e desperdiçaram mais uma ocasião (49′). Na resposta, Palhinha ficou muito perto de reduzir (50′). Contudo, o Barcelona voltou a distanciar-se no marcador e, em mais uma jogada rápida, Lamine colocou em Raphinha, o brasileiro dominou, conduziu e atirou rasteiro e colocado, fora do alcance de Neuer, chegando ao hat-trick (56′). Com o resultado sentenciado, o jogo entrou num ritmo de gestão, Lewandowski ainda esteve perto do bis (83′), mas o 4-1 perdurou até ao apito final.

Com este resultado, o Barcelona chegou aos seis pontos na prova milionária e continua na discussão pelos oito primeiros lugar, estando agora no 10.º posto. Por outro lado, o Bayern continua com três pontos e está a lutar para se manter nos lugares de acesso à próxima fase.