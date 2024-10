O Governo de Espanha sublinhou esta quarta-feira o compromisso de ligar Madrid e Lisboa em comboio de alta velocidade em 2030, enquanto o executivo português reafirmou que dá prioridade à linha Porto-Vigo, sem avançar datas.

“O compromisso do Governo espanhol em relação ao AVE [alta velocidade] Madrid-Lisboa é 2030. Insisto, é o compromisso do Governo de Espanha e é o horizonte em que estamos a trabalhar”, disse o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, na conferência de imprensa final da cimeira ibérica que decorreu esta quarta-feira em Faro.

Sánchez acrescentou que quanto à ligação de alta velocidade Lisboa-Porto-Vigo, “o compromisso do Governo de Espanha”, que partilha com o executivo português, “é o ano de 2032”.

Já o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, na mesma conferência de imprensa, disse que a prioridade do executivo nacional “é a ligação Lisboa-Porto-Vigo-Madrid”.

“É a prioridade do lado português. Já adjudicámos o primeiro troço desta ligação e queremos até antecipar o calendário na medida do possível”, disse Montenegro.

O primeiro-ministro acrescentou que “a segunda prioridade é a ligação Lisboa-Madrid via Évora-Badajoz” e, neste caso, “há um primeiro troço que já está no terreno”.

“Há a necessidade agora de conciliar a terceira travessia sobre o rio Tejo em Lisboa com a construção da ligação em Évora com a alta velocidade. É um processo que corre em simultâneo com o processo de construção do novo aeroporto de Lisboa”, lembrou Montenegro.

“Estamos a trabalhar os dois governos para tentarmos conjugar os calendários de obra de uma e de outra ligação para se poderem executar no mais curto espaço de tempo”, acrescentou o primeiro-ministro português.

Sobre outras ligações ferroviárias entre Portugal e Espanha, e em linha com que consta da declaração final da cimeira desta quarta-feira de Faro, disseram que serão estudadas as conexões entre Aveiro e Salamanca e entre Faro-Huelva-Sevilha.