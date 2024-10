As artistas portuguesas Cristina Lamas e Ana Velez e a Galeria 3+1 foram distinguidas nos prémios da Fundação Millenium bcp, no âmbito da feira de arte contemporânea de desenho Drawing Room Lisboa, foi esta quarta-feira anunciado.

O Prémio Projeto Artístico Destacado, no valor de 2.500 euros, que reconhece “o percurso de dedicação” e a relevância artística de um artista presente na feira, foi atribuído a Cristina Lamas.

A artista, que é representada pela Galeria 111, “tem formação em Artes Plásticas e no seu trabalho em desenho recorre a materiais como lápis de cor, guaches e tinta da china, com padrões e geometrias que fazem “um permanente diálogo entre o domínio das formas do quotidiano e o espaço da abstração”, lê-se na página oficial do Drawing Room Lisboa.

Ana Velez, representada pela Galeria Belo Galsterer, recebeu o Prémio Aquisição — Talento Emergente, dotado de 1.600 euros. A obra presente na Drawing Room Lisboa será integrada no acervo do Millenium bcp.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A artista lisboeta “aborda temas baseados na identidade, construídos sobre três ideias: lugar, memória e corpo, destacando o lugar como um recipiente de memória e identidade”, refere a feira de arte.

O Prémio Projeto Curatorial Galeria, no valor de 1.200 euros, foi atribuído à Galeria 3+1 pela proposta com a qual se apresentou nesta feira de arte, reunindo obras do artista João Ferro Martins.

A sétima edição do Drawing Room Lisboa decorre até domingo na Sociedade Nacional das Belas Artes.

Durante a feira de arte são ainda atribuídos o prémio Novo Talento de Desenho Drawing Room Lisboa – Viarco, o prémio de arte Imprensa Nacional Casa da Moeda e o Prémio de Desenho FLAD.