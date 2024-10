A Gebalis iniciou a reabilitação de diversos edifícios nos Bairros da Alta de Lisboa Sul, Alto do Lumiar e Boavista, um investimento de 3,4 milhões de euros com impacto positivo para 771 moradores, anunciou esta quarta-feira a empresa municipal.

“As três empreitadas têm como objetivo a conservação, reparação e restauro de edifícios, designadamente fachadas e coberturas, melhorando desta forma as condições de salubridade, conforto e habitabilidade, que terão efeitos no desempenho energético, térmico e ambiental”, e abrangem as “caixilharias, peitoris e soleiras, estores e substituição de porta de lote”, revelou a empresa de Gestão de Bairros Municipais de Lisboa.

A Gebalis indicou ainda num comunicado enviado à agência Lusa que estas empreitadas fazem parte do Plano de Reabilitação acordado entre a Câmara Municipal de Lisboa e a empresa municipal, que teve início em 2022 e é considerado “o maior investimento realizado na habitação municipal desde o Programa Especial de Realojamento (PER)”.

De acordo com a empresa municipal, criada em 1995 com o objetivo de promover a gestão social, patrimonial e financeira dos bairros municipais de Lisboa, as intervenções nos três bairros, no âmbito do Programa de Reabilitação dos Bairros Municipais de Lisboa Morar Melhor , terão um “impacto positivo em 275 frações, com benefício para cerca de 771 moradores”.

No comunicado, a Gebalis adiantou que a empreitada de reabilitação do Bairro do Alto do Lumiar, uma intervenção que deverá custar 1,96 milhões de euros e que abrange 122 frações e 342 habitantes, deverá estar concluída no prazo de seis meses.

A intervenção prevista para o Bairro da Alta de Lisboa, também segundo a informação divulgada esta quarta-feira pela Gebalis, prevê um investimento de 663 mil euros na reabilitação dos lotes 5 e 7 da Rua Maria José da Guia, com impacto em 73 frações e 205 pessoas e com um prazo de execução de cinco meses.

No que respeita ao Bairro da Boavista, criado nos anos 60 como resposta às necessidades de habitação face ao grande crescimento populacional de quem procurava melhores condições de vida naquela época, a Gebalis vai investir 787 mil euros na reabilitação de quatro lotes na Rua das Acácias, que incluem 80 frações e 224 moradores, prevendo-se que a obra esteja concluída dentro de quatro meses.

As obras em causa inserem-se num plano de intervenção e reabilitação de um total de 129 edifícios e mais de 2.000 frações em 11 bairros municipais de Lisboa, com um investimento global de 40 milhões de euros até 2026, valor consagrado no contrato-programa celebrado com a Câmara Municipal de Lisboa, com um prazo de vigência entre 2022 e 2026.