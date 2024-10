Cerca de 20 mil pessoas do distrito de Chibuto, na província de Gaza, no sul de Moçambique, enfrentam insegurança alimentar devido aos impactos do fenómeno climático El Niño, disse esta quarta-feira o administrador local.

“Neste momento há algumas comunidades em que já há bolsas de fome por causa da falta de chuva que tivemos na última campanha agrária e também na segunda época não tivemos uma boa precipitação. Então, isso condicionou para que a essas alturas começássemos a registar algumas bolsas de fome pelas comunidades”, disse Sérgio Moiane.

O administrador indicou que a situação afeta principalmente a zona norte do distrito, nos povoados de Godide, Alto Changane e Changanine, abrangendo mais de 20 mil pessoas.

“A alternativa é que as populações comecem a usar o gado que têm, comecem a usar os animais de pequeno porte para poder vender e estão [a vender]”, explicou Sérgio Moiane, apelando ainda para o plantio de culturas tolerantes à seca como forma de minimizar a escassez de chuvas causada pelos efeitos do fenómeno El Niño.

Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas globais, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, que decorre entre outubro e abril.

O El Niño é uma alteração da dinâmica atmosférica causada por um aumento da temperatura oceânica. Este fenómeno meteorológico está também a provocar chuvas torrenciais na África oriental, que já causaram centenas de mortos em vários países, como Quénia, Burundi, Tanzânia, Somália e Etiópia.