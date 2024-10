O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, e o presidente do governo de Espanha, Pedro Sánchez, vão subscrever uma carta ao presidente de França, Emmanuel Macron para “poder levar a cabo a interligação ferroviária” de passageiros e mercadorias entre a Península Ibérica e o centro da Europa. Para além disso, vão também tentar “forçar” Paris a avançar com a cooperação no domínio das interconexões energéticas.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro português, Luís Montenegro, na conferência final da 35.ª Cimeira Luso-Espanhola.

“Não é possível que estejamos a discutir as mesmas matérias quando elas são assumidas como compromissos em documentos solenes. Quer eu quer o presidente do governo Pedro Sanchez não vamos regatear nenhum esforço para forçar a França e a Comissão Europeia a cumprirem um desígnio [no domínio das interconexões energéticas, em particular as elétricas], de modo a sermos uma economia mais competitiva, mais aberta e para podermos ter maior autonomia energética e uma preocupação ambiental. Não podemos deixar de garantir estas interconexões”, defendeu o primeiro-ministro português.

“Temos de reforçar as interconexões energéticas e de transportes. Temos de fazer da Península Ibérica um verdadeiro centro global de energias renováveis”, sublinhou Pedro Sánchez.

Luís Montenegro considerou que esta cimeira ibérica demonstrou “a força da relação bilateral entre os dois países”, e apontou Espanha como “um país amigo, um país diferente”.