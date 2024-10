Siga aqui o liveblog sobre os protestos após a morte de Odair Moniz baleado pela PSP

A ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, classifica como “inadmissível os atos de vandalismo que põem em causa a ordem pública” dos últimos dias em vários bairros da Amadora, na Grande Lisboa, na sequência da morte de Odair Moniz, o cidadão cabo-verdiano de 43 anos, residente no bairro do Zambujal, que foi morto por um agente da PSP que o alvejou após uma perseguição policial na Cova da Moura.

Em declarações aos aos jornalistas no Palácio Fialho, em Faro, esta quarta-feira, a ministra garantiu que “o Governo tem estado a acompanhar desde o princípio toda a desordem pública que tem sido causada neste e noutros bairros”, começou por dizer, revelando que houve uma “reunião de urgência” com o SSI (Sistema de Segurança Interna) esta terça-feira à noite.

“Estou em permanente contacto com todas as forças de segurança, principalmente com a PSP que está nos diversos locais a acompanhar, a repor a ordem pública”, disse ainda. “Queria também fazer uma especial menção àqueles que estão a trabalhar pela tranquilidade e para acabar com estes distúrbios perfeitamente inadmissíveis que não permitem às populações fazer a sua vida normal”, continuou.

“A polícia de segurança pública em articulação com todas as outras forças de segurança estão a repor e a dar apoio as populações que querem seguir o seu dia a dia”, voltou a frisar.

A ministra confirmou também a informação de que três pessoas foram detidas esta terça-feira na sequência dos distúrbios. “Tudo faremos para levar aqueles que participaram nestes tumultos à justiça”.

Questionada sobre como observa aqueles que entendem os atos como “uma revolta justa” pela morte do cidadão alvejado pela polícia, a responsável não respondeu.

A escalada de tensão no Bairro do Zambujal, na Amadora, tem-se alastrado a vários pontos da Grande Lisboa, como Oeiras, Loures e Sintra. Dois autocarros e um carro foram incendiados, houve tiros e desacatos na Grande Lisboa esta terça-feira, após a vigília em memória de Odair Moniz, residente no bairro do Zambujal e que foi morto pela PSP esta segunda-feira numa operação policial na Cova da Moura. Esta quarta-feira, vários bairros acordaram com carros queimados, contentores destruídos a bloquear estradas, paragens de autocarro vandalizadas e vidros espalhado no chão.