O Bloco de Esquerda exigiu esta quinta-feira, em comunicado, que a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) revogue a concessão dos transportes públicos à Busway, empresa de capitais israelitas.

“O Bloco de Esquerda considera intolerável que a Região de Aveiro mantenha uma concessão com uma empresa que participa ativamente no esforço de guerra do genocídio em curso em Gaza e na ocupação ilegal de colonatos”, refere no comunicado.

Contactado pela Lusa, o presidente da CIRA, Joaquim Batista, considerou o comunicado do Bloco “ridículo e irresponsável”, porque o ordenamento jurídico português não contempla as razões evocadas para a rescisão.

Joaquim Batista diz que, por esse motivo, caso se fizesse o que o Bloco defende adviriam “responsabilidades financeiras e até criminais”.

“É uma posição irresponsável porque, mesmo que hipoteticamente tal fosse possível, estaríamos a privar a população de um serviço público absolutamente essencial de transportes durante pelo menos um ano, até que um novo concurso público pudesse ser produzido, que até poderia voltar a ser ganho pela Busway”, criticou.

Segundo os bloquistas, a Busway é o nome comercial da empresa que opera na região através da concessão à Nativ Express Public Transportation, que é detida em 50% pelo Noy Fund.

No comunicado do BE afirma-se que esse fundo israelita de infraestruturas “participou no consórcio que construiu e gere o um campo de treinos militares israelita, na região de Negev e a empresa está também envolvida na construção nos colonatos ilegais e no muro e barreiras que cercam a Faixa de Gaza”.

O presidente da CIRA diz apenas compreender o comunicado bloquista como forma de chamar a atenção da opinião pública para a escalada do conflito armado no Médio Oriente.

“Aí nós conseguimos acompanhar, admitindo que Israel está a ser em grande medida o motor para o crescimento dessa escalada, mas não podemos confundir a estrada da beira com a beira da estrada: uma coisa não tem rigorosamente nada a ver com a outra”, concluiu Joaquim Batista.