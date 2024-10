A polícia moçambicana montou um perímetro de segurança na avenida Joaquim Chissano, em Maputo, onde estão pneus a arder, num protesto que se segue ao anúncio dos resultados das eleições de 9 de outubro, sendo audíveis disparos na zona.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) divulgou esta quinta-feira os resultados do apuramento geral das eleições de 9 de outubro – presidenciais, legislativas e para as assembleias provinciais –, anunciando a vitória da Frente de Libertação de Moçambique (Frelixmo, no poder), com mais 11 deputados do que os que já possuía no parlamento, e do seu candidato presidencial, Daniel Chapo, com 70,67% dos votos, resultados que ainda carecem da validação do Conselho Constitucional.

Venâncio Mondlane, apoiado pelo Partido Optimista para o Desenvolvimento de Moçambique (Podemos, até aqui extraparlamentar), e que ficou em segundo lugar com 20,32% dos votos, tinha convocado para esta quinta-feira e sexta-feira dois dias de greve geral e manifestações em todo o país em protesto contra a forma como decorreu o processo eleitoral.

A Lusa constatou no local que foram disparados vários tiros nos bairros próximos da avenida Joaquim Chissano, bem como gás lacrimogéneo, estando um helicóptero a sobrevoar a zona.