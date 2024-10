O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, avisou, esta quinta-feira, que a Europa “está ficar para trás” em termos geopolíticos. O Chefe de Estado apontou que se está a atravessar um “fim de ciclo”, em que os Estados Unidos da América (EUA) assumiam a liderança da comunidade internacional.

No discurso de abertura do Estoril Conferences, na Universidade NOVA SBE, Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que se atravessa um “momento de transição”. “Estamos a viver, ao mesmo tempo da invasão russa à Ucrânia, o conflito crescente no Médio Oriente e as eleições decisivas dos Estados Unidos”, disse.

Marcelo Rebelo de Sousa também notou que surgem “movimentos antissistémicos político-sociais” que representam um desafio para as sociedades atuais. E isso traz desafios aos “reformistas moderados”, muitos dos quais que preferem “esperar para ver”.

No entanto, o Presidente da República contrariou essa ideia, defendendo que “refletir na mudança é crucial”. “É tempo para especular o futuro, o que seria e o que deveria ser”, frisou, acrescentando que “agora é tempo” para “preparar os próximos passos nos meses que vêm”. “É tempo de ação. Amanhã pode ser demasiado tarde”, rematou o Chefe de Estado.