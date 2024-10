Um homem, de 46 anos, ficou em prisão preventiva por “fortes indícios” de abuso sexual do filho, na ilha de São Miguel, nos Açores, alegadamente durante cinco anos, revelou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, a “investigação apurou que os abusos sexuais começaram quando o menor tinha sete anos e continuaram até à recente decisão da vítima de denunciar os factos”.

O homem foi detido “por fortes indícios da prática do crime de abuso sexual de crianças, praticado contra o filho, atualmente com 12 anos”, lê-se no comunicado de imprensa.

A PJ adianta que o detido tem “antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime” e foi-lhe “aplicada a medida de coação de prisão preventiva”.