A Tesla revelou os seus resultados financeiros no final do 3.º trimestre de 2024, que se podem considerar positivos face às expectativas dos analistas de Wall Street. Os homens da bolsa norte-americana previram 25,468 mil milhões de dólares de facturação e o construtor ficou 1,12% aquém deste objectivo, mas este resultado nem chegou a deixar qualquer amargo de boca, uma vez que os lucros, ou melhor, a distribuição de lucros por acção superou em 20% os 0,60 dólares antecipados pelos analistas. Daí que a cotação dos títulos do construtor se valorizasse 7% hoje, na abertura, para depois atingir um incremento de 21,9% após a hora do fecho.

Nem só a divisão dos lucros animou os investidores, uma vez que a Tesla tinha outras cartas na manga. A começar pela rentabilidade acima do habitual, com o fabricante norte-americano de veículos eléctricos a anunciar uma margem de lucro bruta de 19,8%, também ela a subir 20% face ao período homólogo de 2023. Feitas as contas, as despesas operacionais baixaram 6%, enquanto a margem de lucro operacional subiu para 10,8%, um valor bem superior aos 5,5% e 6,3% conseguidos no 1.º e 2.º trimestres deste ano.

O anúncio de resultados da Tesla permitiu ainda conhecer as produções e volume de vendas dos modelos da marca, ainda que apenas por grupos de modelos. Assim e como era de esperar, foram fabricadas 443.668 unidades dos Model 3 e Model Y, tendo sido vendidos 439.975, com esta dupla a liderar a produção e as vendas, uma vez que dos Model S, Model X e Cybertruck apenas foram fabricadas 26.128 unidades, 22.915 das quais entregues a clientes. No total, a Tesla vendeu de Julho a Setembro 462.890 veículos (mais 9% do que em 2023) e fabricou 469.796 (mais 8%).

A marca revelou ainda a capacidade de produção actualmente instalada nas diferentes unidades fabris que tem espalhadas pelos EUA, China e Europa. A Gigafactory Xangai é quem lidera, com a capacidade de produzir mais do que 950.000 unidades/ano de Model 3 e Y, seguida da fábrica mais antiga da marca, na Califórnia, que alia aos 100.000 Model S e X, 550.000 Model 3 e Y. Berlim produz 375.000 unidades do Model Y, para a mais recente fábrica do construtor, no Texas, ter instalada a capacidade de produzir anualmente 250.000 Model Y e 125.000 Cybertruck. Pode ver abaixo a cerimónia de apresentação dos resultados do 3.º trimestre: