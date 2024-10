O cantor norte-americano Jack Jones morreu esta quarta-feira aos 86 anos, vítima de leucemia, revelou a mulher, Eleonora Jones. Jack Jones era mais conhecido pela música “O Barco do Amor” (“The Love Boat”), tema da série televisiva com o mesmo nome, de 1977.

Jack Jones morreu no hospital Eisenhower Medical em Rancho Mirage, Califórnia, depois de dois anos a lutar contra a doença, avançou o The New York Times.

Vencedor de dois Grammys, atingiu o pico da sua carreira nos Estados Unidos da América na década de 1960 mas voltou a ganhar popularidade entre 1977 e 1986 ao cantar o tema da série “O Barco do Amor”. Do seu repertório, são ainda conhecidas músicas como “Lollipops and Roses” e “Wives and Lovers”.