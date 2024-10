Siga aqui o nosso liveblog sobre o conflito no Médio Oriente

Pelo menos 20 pessoas foram mortas em dois ataques aéreos noturnos israelitas em Khan Yunes, no sul da Faixa de Gaza, disse esta sexta-feira a Defesa Civil do enclave, adiantando que um hospital foi invadido no norte da região.

Um primeiro ataque israelita teve como alvo uma casa de família no distrito de Al-Manara, no sudeste da cidade, matando 14 pessoas.

O outro ataque atingiu uma segunda casa nas proximidades, matando seis pessoas, disse o porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Bassal.

O exército israelita invadiu também o hospital Kamal Adwan, em Beit Lahia, no norte da Faixa de Gaza, onde estão mais de uma centena de pessoas, segundo a agência de notícias palestiniana Wafa.

De acordo com a Wafa, os militares obrigaram os doentes a deslocarem-se para o pátio central do hospital.

O hospital Kamal Adwan é um dos poucos centros médicos ainda operacionais no norte da Faixa de Gaza.

A cadeia de televisão do Qatar Al-Jazeera, citando fontes da Defesa Civil de Gaza, garante que mais de 150 doentes e pessoal médico estão retidos no hospital.

Na quinta-feira à tarde, tanques israelitas dispararam contra o hospital e destruíram uma estação de oxigénio.

O norte da Faixa sofreu nas últimas três semanas uma dura ofensiva israelita que fez mais de 700 mortos e milhares de pessoas deslocadas, segundo dados das autoridades de Gaza, controladas pelo grupo islamita Hamas.

Israel afirma ter morto mais de 200 combatentes na sua nova ofensiva no norte do enclave palestiniano.