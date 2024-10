A digressão internacional dos suecos Ghost vai passar pela MEO Arena, em Lisboa, no dia 29 de abril do próximo ano, anunciou esta segunda-feira a promotora do concerto.

Inserido na digressão mundial que se inicia no dia 15 de abril de 2025 em Manchester, no Reino Unido, e termina na Cidade do México, em 24 de setembro, o concerto vai ter bilhetes à venda a partir de sexta-feira, por valores entre 45 e 80 euros.

Em comunicado, a promotora Everything is New assinalou que o concerto vai ser “uma experiência sem telemóveis”, estando estes equipamentos proibidos dentro da sala, a par de câmaras.

Formados em 2006 como uma banda de rock derivada de vários elementos do heavy metal, com particular ênfase no lado cénico e uma componente satírica, os membros de Ghost não divulgavam a sua identidade e foram ganhando projeção internacional a partir do primeiro álbum, “Opus Eponymous”, de 2010.

Desde então, como lembra a promotora, já foram nomeados para múltiplos prémios, tendo conquistado o Grammy de melhor interpretação de metal, em 2015, com “Cirice”, retirada do terceiro álbum, intitulado “Meliora”.

Dois anos antes, o músico Dave Grohl produziu o EP “If You Have Ghost”, com versões de Depeche Mode, ABBA, Army of Lovers e Roky Erickson.

“Ao encerrar 2022, a banda estreou na Billboard Hot 100 pela primeira vez com ‘Mary on a Cross’, certificado como platina pela RIAA, além de IMPERA ter ganhado o prémio de Favorite Rock Album nos American Music Awards e Best Rock Album of the Year nos iHeartRadio Music Awards”, recordou a promotora.