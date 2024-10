O ministério da Educação revelou esta segunda-feira que as instituições chumbadas pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) serão convocadas para uma reunião para discutir o seu futuro e garantiu que a situação dos alunos está acautelada.

A A3ES voltou a avaliar as Instituições de Ensino Superior (IES), tendo chumbado cinco por considerar que o seu desempenho em parâmetros como os da gestão da qualidade ou de investigação eram insuficientes.

Através desta avaliação, que se realiza de seis em seis anos, perderam a acreditação o Instituto Superior Miguel Torga (ISMT), o Instituto Superior de Serviço Social do Porto (ISSSP), o Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares (ISEIT) de Almada, o Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) e a Escola Superior de Atividades Imobiliárias (ESAI).

Em declarações à Lusa, o gabinete do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) explicou que “a Direção-Geral do Ensino Superior vai agora convocar para uma reunião as instituições de ensino superior que tiveram avaliação institucional negativa pela A3ES e solicitar-lhe informação sobre o seu futuro”.

Sobre a situação dos alunos que frequentam estas instituições, a tutela garante que “será, em qualquer circunstância, devidamente acautelada de forma a garantir a continuidade do seu percurso académico”.

O Jornal de Notícias avança que num universo de 97 IES, a A3ES divulgou já os resultados da avaliação feita a 91 instituições: Além das cinco que chumbaram, 32 IES obtiveram acreditação máxima e outras 54 tiveram uma acreditação condicional.

Entretanto, também esta segunda-feira o Governo da Madeira lamentou que o Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) tivesse perdido a acreditação, defendendo que a situação dos mais de 150 alunos em formação deve ser salvaguardada.

“Lamentamos o processo pelo qual passa o ISAL, perder uma instituição de formação neste caso particular de ensino superior na região é, sem dúvida, algo que não é positivo”, disse o secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia da Madeira, Jorge Carvalho, aos jornalistas, à margem da cerimónia comemorativa do 57.º aniversário da inauguração da Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira, no Funchal.