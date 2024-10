O município de Oliveira de Azeméis inaugurou esta segunda-feira a estação de tratamento de águas residuais (ETAR) do Pinheiro da Bemposta, que, tendo custado 930 mil euros, aumentará a taxa de cobertura local do serviço de 2,2 para 72,9%.

Em paralelo à ETAR, a freguesia também dispõe agora de uma nova rede de drenagem de águas residuais, cuja estrutura custou cerca de 1,7 milhões de euros.

Segundo a autarquia do distrito de Aveiro e da Área Metropolitana do Porto, a obra dá por concretizado um dos compromissos eleitorais do executivo PS para o mandato de 2021 a 2025, sendo que outras empreitadas estão em andamento para alargamento da cobertura da rede municipal de água e saneamento.

“A câmara avança já com um aviso de candidatura ara as freguesias de Carregosa e Pindelo, onde o investimento será na ordem dos nove milhões de euros e incluirá mais uma ETAR“, anuncia fonte municipal.

Uma vez construída essa estação de tratamento, as referidas localidades — que a autarquia reconhece como tendo “baixíssimas coberturas de rede” — passarão a ter uma taxa de serviço de pelo menos 90% ao nível da água e de 85% no que se refere a saneamento.

“Esperamos lançar a obra no primeiro trimestre de 2025, mas existem muitos fatores que a podem atrasar”, admite a autarquia, revelando que ainda há que concluir, por exemplo, a aquisição do terreno para instalação da ETAR, em princípio na Rua do Assentadinho.

Além da estação esta segunda-feira inaugurada no Pinheiro da Bemposta, da que está anunciada para Carregosa e Pindelo, e das que já funcionam em Ossela, Ul e Santiago de Riba-Ul, os planos de futuro da câmara passam “idealmente” por ter ainda outra ETAR para servir as freguesias de Loureiro e Palmaz.