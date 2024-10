Um homem de 21 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Braga nesta segunda-feira, suspeito de ter ameaçado e assaltado vários jovens nas imediações da escola secundária que frequentam em Ponte de Lima. O homem chegou a transportar um dos jovens no seu carro, obrigando-o a usar um cartão bancário para fazer levantamentos, o que o torna suspeito do crime de sequestro agravado.

A detenção foi feita pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, e o homem é suspeito de ser autor de quatro crimes de roubo agravado, um crime de sequestro agravado, um crime de ofensa à integridade física simples, três crimes de ameaça agravada e um crime de abuso de cartão, na forma tentada, ocorridos na passada sexta-feira, em Ponte de Lima.

De acordo com um comunicado divulgado pela PJ, “o suspeito dirigiu-se a uma escola secundária no centro da vila, abordando de forma sucessiva e sob ameaça, diversos estudantes com idades entre os 14 e os 16 anos, fazendo uso de violência e de superioridade física sobre estes, vindo a agredir um deles e a subtrair-lhe diversos bens, entre os quais dinheiro e cartão bancário, altura em que sequestrou outra das vítimas, com a qual veio a circular na sua viatura, com o objetivo de efetuar levantamentos bancários”.

Depois destas abordagens, “o suspeito ainda se dirigiu a outros menores” e, no total, “o homem abordou e subtraiu bens e dinheiro a seis estudantes“.

Após estes factos o homem colocou-se em fuga, vindo a sofrer um acidente de viação, altura em que acabou por ser intercetado pela Guarda Nacional Republicana, que já se encontrando informada sobre as ocorrências, as veio a comunicar a esta Polícia”, pode ler-se no comunicado.

A PJ termina o comunicado dizendo que, “cumpridas diversas diligências e angariados elementos de prova, o suspeito, residente em Valença, e com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, foi detido”. Será apresentado “às autoridades competentes para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação, tendo-lhe sido decretada prisão preventiva“.