Pelo menos um morto e 15 desaparecidos: este é o balanço que as autoridades argentinas fazem após o colapso de um hotel de dez andares numa localidade costeira próxima da capital, Buenos Aires. O incidente aconteceu na madrugada desta terça-feira, por volta da uma da manhã locais (quatro da manhã em Portugal Continental). Os desaparecidos serão trabalhadores que estavam numa zona de construção clandestina, avança o jornal Clarín.

O colapso do hotel Dubrovnik afetou um prédio contíguo, um edifício residencial de três andares, onde vivia um casal idoso. O homem, com 89 anos, é a única vítima mortal confirmada. A mulher, de 80, foi resgatada. “Estava lúcida e comunicou com a equipa de resgate”, relatou o autarca de Villa Gesell, Gustavo Barrera, citado pelo TN. As operações de resgate continuam, para tentar retirar dos escombros as restantes 15 pessoas, que a Proteção Civil acredita ainda estarem presas. Ao fim de 1o horas de busca estão no local 200 socorristas, apoiados por cães e sondas com câmaras e drones.

Os trabalhos prosseguem de forma “muito delicada”, uma vez que as máquinas não podem operar entre os escombros, devido ao perigo de um novo colapso. “Está a ser feito um esforço enorme”, relatou Barrera. Um dos responsáveis da Proteção Civil da Província de Buenos Aires acrescenta que os trabalhos têm de ser interrompidos periodicamente para se poder obter o silêncio necessário para tentar “estabelecer contacto sonoro” com as vítimas que ainda estão presas.

O hotel tinha estado em obras, mas a Câmara Municipal forçou o seu encerramento, por questões de segurança. Contudo, mesmo sem as permissões estas continuaram de forma clandestina relatam os media argentinos.

No local, para além da proteção civil continuam vários meios, dos bombeiros e até da polícia de trânsito, já que a queda obrigou ao corte de trânsito nas imediações.