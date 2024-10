O Benfica deu esta terça-feira um passo importante para se apurar para a Ronda Principal da Liga Europeia de andebol, ao bater em casa os eslovacos do Tatran Presov por expressivos 36-23, na quarta jornada do Grupo C.

Os ‘encarnados’, que já tinham vencido por 24-16 em casa do rival eslovaco, contabilizaram o quarto triunfo em outros tantos jogos e, a duas jornadas do final, passam a contabilizar oito pontos, contra quatro do Limoges e do Kadetten, precisamente os dois próximos adversários da formação benfiquista. Os franceses bateram hoje os suíços por 39-29.

Já o Presov ainda não pontuou, num modelo em que se qualificam para a Ronda Principal os dois primeiros classificados de cada um dos oito grupos.

Frente ao último classificado do Grupo C, um parcial de 4-0 logo a abrir, que forçou o técnico contrário ao primeiro desconto de tempo, anunciou a tendência de um encontro que não teve história, além da supremacia total dos portugueses, que foram rodando a equipa e tiveram todos os jogadores de campo a marcar.

Os pupilos de Jota González tiveram um desafio tranquilo e, ao intervalo, já lideravam por 10 golos, nomeadamente 22-12.

O espanhol Ander Izquierdo, com seis golos, foi o melhor marcador das ‘águias’, porém o mais produtivo do encontro foi um português, mas do Presov, nomeadamente Jorge Silva, com oito tentos.

O Benfica volta a jogar em 19 de novembro, recebendo o Kadetten Schaffhausen, terminando esta fase sete dias depois, em 26, com a visita ao Limoges.

Na Ronda Principal, as 16 equipas serão divididas em quatro ‘poules’ de outras tantas formações.

Os quatro vencedores dos grupos seguem diretamente para os quartos de final, enquanto os segundos e terceiros disputam os play-offs, para definir os restantes quatro apurados para a fase seguinte.