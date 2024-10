O homem que feriu quatro pessoas depois de invadir a Câmara Municipal de Torres Vedras, na tarde de segunda-feira, ameaçou horas depois várias pessoas que estavam num supermercado em Ferrel, Peniche, confirmou ao Observador fonte oficial do Comando Geral da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O suspeito, que continua em fuga, empunhava ao fim do dia uma “arma branca”, que coincide com a que terá sido usada na invasão horas antes em Torres Vedras. As autoridades foram alertadas para este segundo incidente ao final da tarde desta segunda-feira.

Um vídeo do momento foi captado e partilhado nas redes sociais e nele é possível ver o homem, com a arma na mão, a afastar-se de um grupo de pessoas. Na gravação, ouve-se pessoas a pedirem para chamar a polícia, em português e em inglês.

Homem suspeito que agrediu funcionários da Câmara de Torres Vedras, ameaçou pessoas com uma catana num supermercado de Peniche pelas 18h12 e está em fuga. pic.twitter.com/s3pG9iYgqq — Mundo Vivo (@mundo__vivo) October 28, 2024

O homem já foi identificado, mas ainda não foi localizado, confirmou ao Observador a Direção Nacional da PSP. Também a GNR, que recebeu uma denúncia por ameaças com arma branca na sua área de responsabilidade, disse que estão a ser feitas todas as diligências policiais para a detenção do suspeito.

A invasão na Câmara de Torres Vedras terá tido “motivações pessoais”, segundo a autarca Laura Rodrigues. Ainda não são conhecidos os motivos para este segundo incidente, horas depois e a vários quilómetros do primeiro.