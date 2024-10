Os Oasis anunciaram que vão cancelar milhares de bilhetes que foram vendidos em mercados secundários para os concertos de reunião no Reino Unido. Citando a promotora dos espetáculos, a Live Nation, a BBC reporta que estão em causa 50 mil bilhetes.

Segundo a promotora, todos os bilhetes cancelados serão disponibilizados de novo através da plataforma de venda oficial, a Ticketmaster, ao preço normal.

Desde o anúncio dos concertos, em agosto, que os Oasis afirmaram que iriam lutar contra os websites de venda de bilhetes em segunda mão. Dos 1,4 milhões de bilhetes vendidos para os espetáculos no Reino Unido, 50 mil acabaram revendidos, de acordo com a imprensa inglesa. 10 milhões de fãs de 158 países estiveram em longas filas, deixando as plataformas oficiais sobrecarregadas devido à procura, gerando descontentamento entre os fãs, que relataram problemas e muitas dificuldades para adquirirem entradas. Em poucas horas, milhares de bilhetes apareceram em plataformas de revenda a preços inflacionados.

Na altura, a banda emitiu um aviso aos fãs para evitarem sites de revenda não autorizados através de uma declaração nas redes sociais: “Desde o início da pré-venda que temos notado pessoas a tentar vender bilhetes no mercado secundário”. E continuavam: “Atenção, os bilhetes SÓ podem ser revendidos, pelo valor nominal, através de @Ticketmaster e @Twickets. Os bilhetes vendidos em violação dos termos e condições serão cancelados pelos promotores.”

Agora, os promotores alegam que há quem tenha violado os termos e condições estabelecidos. À BBC, um porta-voz da LiveNation afirmou: “Estes termos e condições foram implementados com êxito para tomar medidas contra as empresas de venda de bilhetes secundários que revendem bilhetes com grandes lucros. Apenas quatro por cento dos bilhetes foram parar a sítios de revenda. Em algumas digressões importantes, até 20% dos bilhetes podem ser vendidos através das principais plataformas secundárias não autorizadas.”

Apesar do aviso dos promotores dos Oasis, uma das principais empresas de venda de bilhetes secundários, a Viagogo, diz que vai continuar a vender bilhetes para a digressão. A revenda de bilhetes no Reino Unido é legal, desde que os bilhetes sejam adquiridos de forma legítima — e existem leis em vigor para proteger os consumidores, nota a BBC.

Os bilhetes para os concertos de reunião dos Oasis já tinham sido alvo de polémica desde o primeiro dia, graças à política de “preços dinâmicos” imposta pela Ticketmaster.

A banda, liderada pelos irmãos Noel e Liam Gallagher, anunciou a reunião em agosto, ponto fim a um silêncio de 15 anos. Os gigantes da britpop vão reunir-se em 2025 pela primeira vez desde 2009 para uma série de espetáculos esgotados em Londres, Manchester, Cardiff, Edimburgo e Dublin. A digressão segue depois para o Canadá, EUA, México e Austrália.