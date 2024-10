Dos 70 mortos confirmados na Comunidade Valenciana na sequência da tempestade DANA, seis são idosos que viviam num lar em Paiporta, de acordo com o que avançou Maribel Albalat, autarca de Paiporta, à RTVE.

Como explica a Cadena SER, a intensidade da água surpreendeu as 120 pessoas em viviam no lar de Paiporta esta terça-feira ao início da noite. Os funcionários tentaram colocar os idosos no primeiro piso, de forma a salvá-los. Contudo, não foi possível resgatar todos, sendo que seis acabaram por morrer.

Além disso, nas redes sociais, surgiram vídeos de outro lar de idosos em Paiporta em que a água subiu a mais de um metro de altura. O cenário é de destruição com gritos e idosos em cadeiras de rodas desesperados.

“Um familiar que trabalha como cozinheiro num lar em Paiporta enviou-me o momento em que a água entra no lar com mais de um metro de altura. Conseguiram levar a pisos superiores alguns idosos, mas há sete, oito idosos sem localizar”, lê-se na publicação no X (antigo Twitter) de Eloy Vegas Lopez.

Un familiar que trabaja de cocinero en una residencia en Paiporta, me envía como se desborda el río y el momento en que el agua entra en la residencia con mas de 1m de altura. Han podido ir subiendo a los ancianos a plantas superiores pero hay 7/8 ancianos, sin localizar. pic.twitter.com/54dyQ27uHO — Eloy Vegas Lopez (@coach_vegas93) October 30, 2024

Mais tarde, nas redes sociais, a empresa Solimar, que gere a infraestrutura que se vê no vídeo, confirmou apenas a existência de “danos materiais” nos lares de Guadassuar e Massanassa, em Paiporta. “Não há a lamentar qualquer morte.”

A empresa explica igualmente que entrou “água nos pisos mais baixos e afetou as instalações da cozinha”. “Estamos a fazer todo o possível para recuperar a normalidade e continuar a cuidar dos nossos utentes.”